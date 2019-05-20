وأكد باريس سان جرمان، بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، أن علاقته بكيليان مبابي ستستمر في الموسم المقبل، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

ونشر النادي عبر حسابه على "تويتر" نصا مكتوبا على صورة للاعب الشاب جاء فيه: "روابط قوية جدا تجمع باريس سان جرمان بكيليان مبابي منذ عامين، والحكاية المشتركة ستتواصل في الموسم المقبل".

وأثار مبابي علامات استفهام حول مستقبله بقوله، الأحد، بعد تسلمه جائزة أفضل لاعب في الدوري المحلي لموسم 2018-2019، إن الجائزة "لحظة مهمة بالنسبة إلي، نقطة تحول في مسيرتي"، مشيرا إلى أن "الوقت حان لتحمل المسؤوليات".

وفي تصريحات لاحقة أدلى فيها في المنطقة الإعلامية المختلطة، لم يشف المهاجم السريع غليل الصحافيين الباحثين عن أجوبة بشأن تلميحه لاحتمال الرحيل عن النادي، إذ قال مبابي: "بالنسبة إلي، كانت هذه اللحظة لقول ما قلته (...) عندما أقول أمرا، أكون قد فكرت به".

وأضاف بعد تجديده تأكيده رغبته بتحمل "مسؤوليات أكبر"، وقال: "إذا كان ذلك في باريس سان جرمان، فهذا جيد، إذا كان في مكان آخر، فسيكون في مكان آخر بحثا عن تحد جديد".

وتتحدث تقارير صحفية، لاسيما في الآونة الأخيرة، عن احتمال انتقال مبابي إلى ريال مدريد الإسباني، حيث سيلعب تحت إشراف مواطنه زين الدين زيدان، الذي عاد هذا الموسم لقيادة الإدارة الفنية للنادي الملكي.