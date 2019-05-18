وتضمنت اللائحة الرسمية التي اختارها المدير الفني تيتي، 23 لاعبا من بينهم لاعب إيفرتون الإنجليزي، الذي قدم موسما رائعا مع فريقه.

وأظهرت لقطات فيديو اللاعب صاحب الـ22 عاما، يجلس على الأرض في بيت جده وسط عدد كبير من أفراد العائلة، يتابعون التلفزيون ويستمعون للقائمة النهائية للبطولة التي تستضيفها البرازيل من 14 يونيو إلى 7 يوليو.

وبمجرد نطق اسمه، قفز ريتشارليسون من مكانه في فرحة جنونية هو ومن معه، وانهالت عليه الأحضان والتهاني من أفراد عائلته.

ولفت ريتشارليسون الأنظار مع إيفرتون، حيث سجل 14 هدفا بينها 13 في الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال 38 مشاركة للاعب الواعد.

ويواجه ريتشارليسون منافسة شرسة في خط هجوم "راقصي السامبا"، حيث اختار تيتي إلى جانبه نيمار من باريس سان جرمان الفرنسي، وروبرتو فيرمينو لاعب ليفربول الإنجليزي، وغابريال جيسوس من مانشستر سيتي الإنجليزي، فضلا عن لوكاس باكيتا مهاجم ميلان الإيطالي، وإيفرتون لاعب غريميو البرازيلي ودافيد نيريش مهاجم أياكس أمستردام الهولندي.

وتواجه البرازيل الفائزة باللقب 8 مرات في الدور الأول من منافسات المجموعة الأولى، كلا من بوليفيا وفنزويلا وبيرو.