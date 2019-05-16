ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن بارتوميو، الخميس: "يحظى فالفيردي بدعم رئيس النادي ومجلس الإدارة، أنه المدرب الذي نريد".

وأضاف رئيس برشلونة: "أنه مشروع على المدى المتوسط والبعيد، يملك إرنستو عقدا ونحن سعداء به".

وكانت فالفيردي تعرض لانتقادات حادة من الصحف المحلية بعد أن تقدم ذهابا على ليفربول بملعب كامب نو بثلاثية نظيفة، قبل أن يخسر برباعية نظيفة إيابا على ملعب أنفيلد ويخرج من الباب الضيق.

وكان فالفيردي قد ألمح إلى بقائه في منصبه وصرح السبت الماضي في مؤتمر صحفي سبق مباراة فريقه ضد خيتافي في الدوري المحلي "لقد تحدثت إلى الرئيس وشعرت بأني مدعوم من قبل النادي".

كما أكد فالفيردي حينها أنه لم يفكر بالاستقالة من منصبه إطلاقا بعد خروج فريقه من المسابقة القارية.

ونجح المدرب في قيادة فريقه إلى اللقب المحلي وبامكانه إضافة لقب كأس إسبانيا شرط فوزه على فالنسيا في المباراة النهائية المقررة في 25 مايو الحالي.