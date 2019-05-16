وأكد موقع "بي بي سي" البريطاني أن الألماني توماس توخيل، المدير الفني لباريس سان جرمان الفرنسي، وضع نصب عينه التعاقد مع النجم البرازيلي الصيف المقبل.

ومر سان جرمان بموسم "متذبذب"، وخرج من دوري أبطال أوروبا والكؤوس المحلية، مما وضع الفريق والمدرب والإدارة في خطر حقيقي.

وأشار الموقع إلى أن ليفربول يرفض فكرة التخلي عن فيرمينو حاليا، حتى وإن قدم النادي الباريسي عرضا ضخما للاعب، وهو الأمر المتوقع.

وسجل فيرمينو، 27 عاما، 16 هدفا هذا الموسم في 47 مباراة خاضها مع فريقه في جميع المسابقات، ويسابق الزمن للتعافي من إصابته والمشاركة في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام توتنهام يوم 1 يونيو.