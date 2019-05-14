ويعد الدوري الإنجليزي الممتاز الأعلى من حيث قيمة المكافآت المالية لفرق الدوري في أوروبا، وتقسم عائدات الفرق إلى نوعين، الأول هو مكافآت رابطة الدوري، والثاني هو عائدات البث التلفزيوني، التي تعد "الأضخم" في العالم.

وبالرغم من تحقيق مانشستر سيتي للقب، إلا أن وصيفه ليفربول سيحصل على عوائد مادية أكبر من البث التلفزيوني، وذلك لأن القنوات الإنجليزية بثت مباريات أكثر لليفربول هذا الموسم.



ونشر الخبير الكروي المالي نيك هاريس قائمة المكافآت المادية التي سيحصل عليها كل فريق من فرق "البريمييرليغ" هذا الموسم، بعد صدور الترتيب النهائي لكل منهم في جدول ترتيب الدوري.

وتصدر ليفربول قائمة مجموع العوائد هذا الموسم برصيد 193.8 مليون دولار، تلاه مانشستر سيتي 192 مليون دولار، ثم تشلسي برصيد 185.5 مليون دولار وتوتنهام برصيد 184.5 مليون دولار.

وتذيل هادرسفيلد ترتيب عائدات الدوري هذا الموسم، حيث سيحصل على مبلغ 121.3 مليون دولار، وهو الأقل بين الفرق الـ20.



وتصدر مانشستر سيتي بطل الدوري لائحة مكافآت رابطة الدوري، حيث سيحصل على قرابة 50 مليون دولار لإحرازه المركز الأول، بينما سيحصل الوصيف ليفربول على مبلغ 47.3 مليون دولار، وحل تشلسي ثالثا بمكافأة قيمتها 44.8 مليون دولار، وتوتنهام بالمركز الرابع بمبلغ 42.3 مليون دولار.



أما بالنسبة لعائدات التلفزيون، فسيحصل "الريدز" على 146.4 مليون دولار، بينما سيحصل السيتي على 142 مليون دولار، وذلك لأن المحطات التلفزيونية بثت 29 مباراة لليفربول هذا الموسم، مقابل 26 فقط لبطل الدوري.



وتعد عوائد الدوري الإنجليزي الممتاز "الأضخم" في أوروبا، وذلك بسبب عقد البث التلفزيوني الجديد الذي أبرمته رابطة الدوري قبل بضعة أعوام.