فقد جاء قرار زيدان باستبعاد بيل من قائمة مباراة ريال سوسييداد، الأحد، في المرحلة قبل الأخيرة من الدوري الإسباني، ليكشف عن نوايا المدرب الفرنسي تجاه لاعبه، الذي ربما يخوض موسمه الأخير في "سانتياغو بيرنابيو".

ويحاول ريال مدريد تحسين صورته وهو ينهي موسما "كارثيا"، مع عدم تحقيق أي لقب سواء على الصعيد المحلي أو القاري، حيث يحل في المركز الثالث بالدوري المحلي الذي حسمه برشلونة، وودع مسابقة كأس ملك إسبانيا من الدور نصف النهائي على يد الفريق ذاته، وخرج من دوري أبطال أوروبا على يد أياكس أمستردام الهولندي في دور الـ16.

وواصل زيدان تجاهله لنجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي السابق، واستبعده مرة أخرى من قائمة الفريق، بعد غيابه عن مباراة فياريال في الجولة الماضية.

ويغيب بيل عن مباراة سوسييداد بقرار فني بحت، حيث تدرب الويلزي بشكل طبيعي خلال الـ15 دقيقة التي كانت مفتوحة للإعلام، حسبما كشفت وسائل إعلام إسبانية، السبت.

كما يغيب عن مباراة سوسييداد كل من داني سيبايوس ورافايل فاران الذين فضل زيدان منحهما قسطا من الراحة، فيما لن يحضر الثنائي كيلور نافاس للإصابة وسيرجيو ريغويلون لعدم الجاهزية.