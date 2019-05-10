وانتصر توتنهام هوتسبير على أياكس أمستردام 3-2 في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الأربعاء، بثلاثية للنجم البرازيلي لوكاس مورا، الذي قاد فريقه لأول نهائي في تاريخه بالبطولة.

ومثلت النتيجة ريمونتادا تاريخية لفريق توتنهام الذي سبق وأن خسر ذهابا على ملعبه بنتيجة صفر-1، كما تأخر بثنائية نظيفة حتى نهاية الشوط الأول.

وعرض فريق من إحدى المحطات البرازيلية فيديو هدف لوكاس، بتعليق برازيلي، على مورا، بعد نهاية المباراة، كما طلبوا منه ارتداء سماعات الأذن حتى يتسنى له سماع المعلق البرازيلي المنفعل.



ولم يتمالك مورا نفسه وانفجر بالبكاء عند رؤيته الهدف "القاتل" بالتعليق البرازيلي، واستعاد على ما يبدو جميع المشاعر الجياشة التي شعر بها خلال اللقاء.

وسجل مورا الهدف الحاسم في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، أي في الثواني الاخيرة من اللقاء، ليصبح البطل الأول لتوتنهام في أمستردام.



وسيستضيف ملعب "واندا ميتروبوليتانو" الخاص بأتلتيكو مدريد، المباراة النهائية بين توتنهام وليفربول في الأول من يونيو المقبل.