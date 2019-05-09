وكان جوناثان بارنيت، وكيل بيل، أوضح لشبكة سكاي سبورتس، أمس الأربعاء، أن النجم الويلزي يريد البقاء مع الريال، مضيفا: "لكني غير متأكد فيما إذا كان السيد زيدان يريد منه البقاء أم لا، ولكن في الوقت الحالي يأمل غاريث بيل في الاستمرار مع الفريق الملكي".

وأوضح بارنيت أن "عقد بيل ممتد حتى عام 2022، وسيكون سعيدًا للغاية بالتواجد مع الريال حتى هذا الوقت، لقد كان ولا يزال في رأيي أحد أفضل ثلاثة أو أربعة لاعبين في العالم".

وبسؤاله عما إذا كان بيل في طريقه للعودة إلى الدوري الإنجليزي في وقت ما، رد بارنيت: "من المحتمل أن يحدث ذلك إذا وضع شخص ما يده في جيبه ودفع لنا ما نعتقد أنه يستحقه"، مختتما كلامه: "سيتطلب ذلك الكثير من المال".

غير أن زيدان لا يضع "القاطرة الويلزية" ضمن مخططاته، وعقب تصريحات بارنيت تلك، ذكرت مصادر في الميرنغي أن ريال مدريد هدد بيل البالغ من العمر 29 بنقله إلى الفريق الرديف تحت سن 23 عاما، وذلك في حال أصر الأخير على البقاء في السانيتاغو برنابيو.

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن إدارة الريال تجري اتصالات مع أندية في الصين وأوروبا لإقناع أحدها بشراء بيل، مقابل أن يساهم "البلانكوس" في دفع جزء من راتبه الكبير، وقدرت الصحيفة المبلغ الذي سيدفعه الريال بنحو 600 ألف يورو.

وفي الشهر الماضي، ذكرت صحيفة سبورت الإسبانية أن زيدان كان مستعدا لبيع مقابل 70 مليون يورو، عوضا عن 100 مليون.

تجدر الإشارة إلى أن مستوى بيل شهد الكثير من التراجع في الموسمين الماضيين، كما أنه فشل، في ملء الفراغ الذي تركه رحيل النجم البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو في الصيف الماضي.