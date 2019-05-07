وكانت اللاعبة الألمانية واحدة من أبرز المرشحات لمنافسة نعومي أوساكا المصنفة الأولى عالميا على اللقب في العاصمة الاسبانية هذا الأسبوع وكان لديها فرصة لانتزاع المركز الأول في التصنيف من اللاعبة اليابانية.

وإصابة الركبة لطمة جديدة لكيربر بطلة ويمبلدون 2018 التي غابت لأسبوعين عن موسم البطولات المقامة في الملاعب الرملية بعد إصابتها بوعكة صحية في مونتيري الشهر الماضي وكانت تأمل في العودة للمنافسات في الوقت المناسب لخوض بطولة ايطاليا المفتوحة الأسبوع المقبل.

وأبلغت كيربر مؤتمر صحفيا "أعتقد انه أسوأ موسم للبطولات المقامة على ملاعب رملية خلال مسيرتي.

"أتمنى أن أكون جاهزة للبطولات المهمة المقبلة. أتمنى المشاركة في روما".

وتأهلت مارتيتش مباشرة إلى دور الستة عشر بعد انسحاب كيربر وستواجه الفائزة من مواجهة دور 32 بين دونا فيكيتش وكريستينا بليسكوفا التي ستقام في وقت لاحق اليوم.