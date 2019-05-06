وانتهى موسم اللاعب الويلزي بشكل مبكر بعد تعرضه لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية الشهر الماضي ومن المنتظر أن يلتحق بتشكيلة يوفنتوس في نهاية الموسم بعد التوقيع على عقد لمدة أربع سنوات في فبراير الماضي.

وحظي رامسي، وهو صاحب أكبر عدد من الأهداف للاعب وسط في أرسنال برصيد 64 هدفاً، بتحية من زملائه عن طريق ممر شرفي ونال جائزة تذكارية بعد التعادل 1-1 مع برايتون آند هوف ألبيون على "استاد الإمارات".

وقال رامسي (28 عاماً) لشبكة سكاي سبورتس "بكل تأكيد هذا أمر مفعم بالمشاعر. كانت رحلة مذهلة. 11 عاماً من حياتي حدث فيها الكثير من الأمور. يمكن أن تعرف من نبرة صوتي ما يعنيه لي ذلك حقاً.

وتابع: "أنا متحمس حقا للتحدي الجديد والفصل الجديد في حياتي (مع يوفنتوس) لكن الموقف الحالي هو ما يسيطر على مشاعري اليوم".

"هنا نشأت وترعرعت. أريد أن أتعامل مع ما حدث اليوم وأتأقلم لعدة أيام قبل أن أفكر في المستقبل وأبدأ التركيز على ذلك".

"سأذهب إلى النادي الذي يلعب في دوري الأبطال.. وسألعب مع (كريستيانو) رونالدو".

وقال بيتر تشك حارس أرسنال، الذي سيعتزل في نهاية الموسم الجاري وحظي بتكريم من أرسنال أيضاً، إن رحيل رامسي يمثل خسارة كبيرة للنادي اللندني.

وأضاف "أعتقد أنه حين جاء من كارديف لم يكن يعرف أي شخص تقريباً مدى أهمية تعاقد النادي معه كلاعب وأعتقد أنه قدم كل شيء ممكن خلال11 عاماً".

وأكد أرسنال أيضا رحيل المهاجم داني ويلبيك المنضم من مانشستر يونايتد في 2014، والذي لم يلعب منذ خضوعه لجراحة في الكاحل في نوفمبر وينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري.

وقال أوناي إيمري مدرب أرسنال "لقد حدث نقاش مع النادي بشأن هذا الموقف. القرار أنه سيرحل".