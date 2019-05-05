وشهدت مباراة اليوم حضور 46294 مشجعا فقط إلى استاد برنابيو، الذي تبلغ سعته أكثر من 80 ألف مشجع.

وبدأ ريال مدريد المباراة بصورة مثالية عندما سجل ماريانو دياز في الدقيقة الثانية، لكن فياريال رد في الدقيقة 11 حين وضع جيرار مورينو الكرة في الزاوية القريبة للمرمى من خارج منطقة الجزاء بعد خطأ من كاسيميرو لاعب وسط ريال مدريد.

وعاد "الملكي" للمقدمة قبل نهاية الشوط الأول عندما وضع المدافع خيسوس فاييخو الكرة في الشباك الخالية بعد تسديدة أبدلت اتجاهها من مارسيلو، ثم سجل ماريانو مجددا في بداية الشوط الثاني ليجعل النتيجة 3-1، وفق "رويترز".

وواصل فياريال تهديد ريال مدريد وبعد أن أضاع العديد من الفرص نجح خاومي كوستا في تقليص الفارق في الوقت المحتسب بدل الضائع، وأتيحت فرصة لتشابيير كينتيا من أجل معادلة النتيجة في الثواني الأخيرة لكنه أهدرها.

وقال ماريانو للصحفيين "استمتعنا بالأداء اليوم لكن هدفهم الذي جاء في النهاية كان له مذاق مرير"، مضيفا "باغتونا في هجمة مرتدة لكن بشكل عام لعبنا جيدا ونحن سعداء بالطريقة التي لعبنا بها".

ووصل ريال مدريد إلى أدنى نقطة في موسمه المحبط حين خسر 1-صفرخارج ملعبه أمام رايو فاليكانو الأسبوع الماضي، وهي هزيمته العاشرة في الدوري هذا الموسم.

وقبل لقاء اليوم، كان هناك تكريم قبل المباراة لقائد ريال مدريد السابق إيكر كاسياس الذي يتعافى في المستشفى عقب إصابته بنوبة قلبية خلال المران مع بورتو الأربعاء الماضي.

وارتدى لاعبو ريال مدريد قمصانا قبل انطلاق اللقاء عليها عبارة "الكل معك يا إيكر" بينما حمل المشجعون لافتة تقول "مدريد معك، حافظ على قوتك يا إيكر".

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في الترتيب برصيد 68 نقطة من36 مباراة ولا تزال أمامه فرصة ضعيفة في انتزاع المركز الثاني من أتليتيكو مدريد الذي يملك 74 نقطة عقب خسارته أمام إسبانيول السبت، في حين يملك برشلونة البطل 83 نقطة بعد هزيمته 2-صفر خارج ملعبه أمام سيلتا فيغو.