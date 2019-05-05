وقال زيدان في مؤتمر صحفي قبل مواجهة فريقه لفياريال، الأحد، والتي انتهت بفوز ريال مدريد بـ3 أهداف مقابل هدفين: "ستكون هناك الكثير من التغييرات على تشكيلة الفريق، إلا أن العديد من اللاعبين سيبقون".

وتابع: "بوغبا؟.. أعرفه جيدا، لكنه اليوم يلعب لدى مانشستر يونايتد. سنرى ما الذي سيحدث في نهاية الموسم. لن أتحدث عنه مجددا"، حسب ما ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو".

وكانت عدة تقارير قد قالت إن انتقال بوغبا من مانشستر يونايتد سيكون مرتبطا بأداء الفريق وقدرته على التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وهو الأمر الذي فشل الفريق في تحقيقه.

وسبق لتقارير أن ربطت بوغبا بكل من ريال مدريد ويوفنتوس، لكن تصريحات زيدان ورغبته في بناء فريق قوي بعد عودته للفريق الملكي، شكلت مؤشرا قويا على وجهة بوغبا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.