ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس برصيد 66 نقطة، في حين يملك توتنهام 70 نقطة في المركز الرابع، قبل نهاية البطولة بجولة واحدة، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

ولم يفز مانشستر إلا مرتين في آخر 11 مباراة خاضها في مختلف المسابقات، في حين أنهى هدرسفيلد، الذي هبط إلى دوري الدرجة الأولى الشهر الماضي، سلسلة من 8 هزائم متتالية.

قفزة لتشلسي

وفي السياق، ساعدت ثنائية روبن لوفتوس-تشيك وديفيد لويز بضربتي رأس بصناعة إيدن هازارد تشلسي على الفوز 3-صفر على واتفورد.

وأضاف الأرجنتيني غونزالو هيغواين الهدف الثالث بلمسة واثقة في الدقيقة 75 ليقترب تشلسي من إنهاء الموسم في المربع الذهبي والتأهل لدوري أبطال أوروبا.

وقفز تشلسي إلى المركز الثالث وله 71 نقطة متقدما بنقطة على توتنهام هوتسبير صاحب المركز الرابع و5 نقاط عن أرسنال الذي يستضيف برايتون آند هوف ألبيون في وقت لاحق من الأحد.