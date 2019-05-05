وأصيب صلاح في الدقيقة 69، بينما كان يحاول متابعة كرة هوائية، إذ اصطدم بشكل قوي بحارس نيوكاسل يونايتد.

وبدا أن رأس صلاح تلقى ضربة قوية من الحارس، ولم يصدر من ليفربول بيان رسمي بشأن تفاصيل الإصابة.

وغادر صلاح الملعب متأثرا بإصابته وحل مكانه اللاعب البلجيكي ديفوك أوريجي الذي أحرز هدف الفوز للريدز في الدقائق الأخيرة.

وفي الفيديو، سار النجم المصري على قدميه شاقا طريقه بين الجماهير التي احتشدت لتحيته خارج الملعب، والتقط عدد منهم صورا له أثناء صعوده إلى الحافلة التي تقل الفريق.

وبدا أن الحالة الصحية لصلاح تحسنت بعيد خروجه من الملعب، وحتى لحظة مغادرة المكان في الحافلة، خاصة أنه خرج من المستطيل الأخضر باكيا على حمالة في مشهد خلع قلوب العديد من أنصاره.

وانتهت المباراة بفوز ليفربول على نيوكاسل بنتيجة 3-2، بعد هدف قاتل أحرزه أوريغي في الدقيقة 86.

وجاءت مباراة السبت بين "الريدز" ونيوكاسل في إطار المرحلة الـ 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.