وقال يورغن كلوب بعد المباراة إن "ما سمعته، أن صلاح اصطدم بحارس المرمى على رأسه".

أضاف، "كان على الأرض وكنا في حاجة لاتخاذ قرار، كان يجب أن يخرج من الملعب، ونحن نتقبل ذلك بالطبع".

"عندما دخل كان جالسًا في غرفة تبديل الملابس يشاهد المباراة على شاشة التليفزيون. كان جيدًا، لكن علينا بالطبع أن ننتظر. لنحصل على تقييم سليم لما حدث".

وبينما كان صلاح يحاول متابعة كرة هوائية، اصطدم بشكل قوي بدوفرابكا حارس نيوكاسل يونايتد في الدقيقة 69.

وغادر صلاح الملعب متأثرا بإصابته وحل مكانه اللاعب البلجيكي ديفوك أوريغي.

ويبدو أن رأس صلاح تلقى ضربة قوية من الحارس، ولم يصدر من ليفربول بيان رسمي بشأن تفاصيل الإصابة.

وكانت النتيجة تشير إلى التعادل 2-2 عند مغادرة صلاح أرضية الملعب.

وتمكن أوريغي من تسجيل الهدف الثالث لليفربول في الدقيقة 86 لتنتهي المباراة بفوز قاتل للريدز بنتيجة 3-2.