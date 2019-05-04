ومنح هدفان مذهلان، بعد عمل فردي من كريستيان بوليسيك وركلة حرة من باكو ألكاسير، التقدم 2-صفر لدورتموند وسيطرة تامة قبل أن "يحطم نفسه" في الشوط الثاني.

وقلص كيفن موفالد الفارق بتسديدة أفلتت من يد الحارس رومان بيركي لتمر من بين ساقيه إلى داخل المرمى في الدقيقة 70، وأدرك المخضرم كلاوديو بيتزارو (40 عاما) التعادل بتسديدة قوية بعد ذلك بخمس دقائق، عقب خطأ في دفاع دورتموند.



وكان بايرن ميونيخ قد عرض على لاعبه السابق بيتزارو وظيفة "سفير النادي" عند اعتزاله لعب كرة القدم الموسم القادم.

ويتأخر دورتموند بأربع نقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر قبل جولتين من النهاية، وهو ما يعني أن الفريق البافاري أصبح بحاجة إلى فوز واحد لحسم لقبه السابع على التوالي في البطولة.