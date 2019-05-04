وفاجأ تورينو مستضيفه المتوج مؤخرا بلقب الدوري عندما استخلص ساشا لوكيتش الكرة من ميراليم بيانيتش وسدد في المرمى في الدقيقة 18.

وتماسك الضيوف حتى الدقيقة 84 عندما أرسل ليوناردو سبيناتسولا تمريرة عرضية قابلها رونالدو بضربة رأس قوية ليحافظ على سجل يوفنتوس دون خسارة على أرضه هذا الموسم.

ويحتل تورينو، الذي يحتاج لإنهاء الموسم بين الأربعة الأوائل للتأهل لدوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه، المركز السادس برصيد 57 نقطة متأخرا بفارق نقطتين عن أتلانتا صاحب المركز الرابع.

وتوج يوفنتوس بلقبه الثامن على التوالي قبل جولتين.