وخلال مشاركته في 36 مباراة على مدار الموسم، أثبت مدافع منتخب "الفراعنة" كفاءته، ولعب دورا مهما في تأهل فريقه لمباريات الملحق المؤهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وضمن وست بروميتش خوض المباريات المؤهلة للدوري الممتاز إلى جانب ليدز يونايتد وأستون فيلا، وفريق رابع قد يكون ديربي كاونتي أو ميدلسبره أو بريستول سيتي.

واختير أحمد حجازي (28 عاما) لاعب الموسم في وست بروم، بتصويت الجماهير، حسبما كشف الموقع الرسمي للنادي.

ومن المرجح أن يواجه حجازي خلال مباريات التأهل، مواطنه أحمد المحمدي، مدافع أستون فيلا ومنتخب مصر المخضرم.