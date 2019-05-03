وتقدم الاتحاد بواسطة الصربي ألكسندر بريوفيتش (32) ورد التعاون بهدفين سجلهما طلال عبسي في مرمى فريقه السابق (55) والكاميروني لياندر تاوامبا في الوقت القاتل (90).

وفرض التعاون أسلوبه على مجريات الشوط الأول وكاد أن يفتتح التسجيل بعد مرور ثلث ساعة لكن تسديدة تاوامبا القوية وجدت في طريقها الحارس فواز القرني (22) الذي واصل تألقه وانقذ مرماه من هدف محقق عندما تصدى لكرة البوروندي سيدريك أمسي وأمسكها على دفعتين (26).

وخلافا للمجريات، نجح الاتحاد في افتتاح التسجيل عندما كسر بريوفيتش مصيدة التسلل ولعب الكرة قوية على يمين الحارس البرازيلي كاسيو دوس آنجوس (32).

ولاحت فرصة للتعاون لتعديل النتيجة لكن القرني تصدى لمحاولة تاوامبا وحول الكرة الى ركنية (35)، ثم اتبعه البرازيلي نيلدو بترولينا بتسديدة قوية من ركلة حرة مباشرة لكن كرته مرت بمحاذاة القائم (42).

وتهيأت فرصة للاتحاد لمضاعفة النتيجة لكن بريوفيتش لم يستثمر الكرة العرضية ولعبها فوق العارضة رغم مواجهته للمرمى (45).

وفي الوقت المحتسب بدل ضائع، هيأ تاوامبا كرة لزميله بترولينا الذي سددها فوق العارضة.

وكثف التعاون من هجومه مع بداية الشوط الثاني بحثاً عن التعادل لكن كرة هيلدون أوغوستو من الرأس الأخضر مرت بجوار القائم (50) قبل أن يلعب البديل السوري جهاد الحسين كرة بالمقاس على رأس طلال عبسي الذي حولها على يمين القرني (55).

وحصل التعاون على فرصة هدف ثان لكن تاوامبا لعب الكرة فوق العارضة (59) قبل أن يتألق القرني ويحول كرة مدالله العليان لركنية (63).

وناب القائم الاتحادي عن الحارس عندما تصدى لكرة سيدريك أميسي قبل أن تعود ويبعدها الدفاع (79)، ثم رد الاتحاد عبر فهد المولد الذي سدد الكرة فوق العارضة (81).

وعندما كان الفريقان يهمان لخوض شوطين إضافيين، نجح التعاون في حسم المباراة واللقب بهدف قاتل عندما تجاوز تاوامبا أكثر من مدافع وصوب كرة قوية تصدى لها القرني لتعود من جديد للاعب نفسه، فلعبها داخل المرمى (90).