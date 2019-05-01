وأوضح المصدر أن اللاعب البرازيلي، البالغ من العمر 27 عاما، فشل في "اختبار طبي" أجراه صباح اليوم، مما يعني أن مشاركته أمام الفريق الكتالوني، ستكون شبه مستحيلة.

ويوم الثلاثاء، قال مدربه يورغن كلوب إن فيرمينو يمكنه أن يخوض المواجهة في حالة واحدة "إذا كان مستعدا بدنيا بنسبة 100 في المئة".

وصباح اليوم، أعلن المدرب الألماني موقفا نهائيا بشأن القضية، حيث دعا اللاعب إلى إجراء اختبار جديد في وقت الغذاء، من أجل حسم مشاركته مع "الريدز" من عدمها.

وذكر كلوب للإعلاميين، يوم أمس "فيرمينو معنا ويتدرب مع المجموعة، غدا سيخوض اختبارا آخرا لاتخاذ القرار، يمكننا الانتظار".

وتابع "الحسم في المسألة سيكون بعد موعد الغذاء الأربعاء".

ومساء اليوم، يستضيف الفريق الكتالوني ضيفه ليفربول على أرضية ملعب "كامب نو"، ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.