وأقر زيدان بتردي مستوى لاعبيه، عندما قال في مؤتمر صحفي عقب اللقاء: "اليوم لم نفعل شيئا. من الدقيقة الأولى وحتى النهاية وعلى كافة المستويات".

وتابع: "أحيانا لا يمكنك التسجيل لكن اليوم لم نصنع حتى الفرص. لم نلعب على الإطلاق".

وأردف: "يجب أن نكون غاضبين جدا. أنا غاضب لأن الصورة التي ظهرنا بها اليوم كانت سيئة. أنا مسؤول عن هذا أيضا، ليس فقط اللاعبين. علينا أن نعتذر عن أدائنا اليوم. نحن جميعا".

ولدى سؤاله عما إذا كان يتمنى انتهاء الموسم الآن، قال زيدان: "نعم. لكن علينا أن نلعب المباريات الثلاث المتبقية ونفعل شيئا مختلفا. لا يمكننا أن ننهي الموسم بهذا الشكل".

ورغم ذلك، أجاب "زيزو" على السؤال الصعب بشأن ما إذا كان ندم على عودته إلى "سانتياغو بيرنابيو" مرة أخرى، بطريقة متفائلة.

وقال نجم ريال مدريد السابق: "لا (لم أندم) على الإطلاق. الحقيقة هي العكس. عليّ أن أتخطى هذا، اللحظات الصعبة مثل اليوم، لكن لا يمكن أن نلعب بهذا الشكل".

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث وله 65 نقطة من 35 مباراة، متأخرا بـ9 نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني و18 نقطةعن البطل برشلونة، ويبدو أنه سينهي الموسم الثاني على التوالي في هذا المركز.