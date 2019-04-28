واحتل البريطاني هاميلتون، بطل العالم 5 مرات، المركز الـ2 ليتراجع بفارق نقطة واحدة خلف زميله الفنلندي الذي كان أول المنطلقين بينما جاء سيباستيان فيتل سائق فيراري في المركز الـ3.

وأنهى شارل لوكلير سائق فيراري السباق في المركز الـ5 خلف ماكس فرستابن من رد بول لكن لوكلير حصل على نقطة إضافية بعد أن سجل أسر زمن لفة.