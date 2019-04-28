وكالات - أبوظبي فاز فالتيري بوتاس بسباق جائزة أذربيجان الكبرى ليسترد صدارة بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات من زميله لويس هاميلتون اليوم الأحد، بعد أن هيمن فريق مرسيدس على أول مركزين للسباق الـ 4 على التوالي.
واحتل البريطاني هاميلتون، بطل العالم 5 مرات، المركز الـ2 ليتراجع بفارق نقطة واحدة خلف زميله الفنلندي الذي كان أول المنطلقين بينما جاء سيباستيان فيتل سائق فيراري في المركز الـ3.
وأنهى شارل لوكلير سائق فيراري السباق في المركز الـ5 خلف ماكس فرستابن من رد بول لكن لوكلير حصل على نقطة إضافية بعد أن سجل أسر زمن لفة.