وبحسب فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن ليفربول يستعمل مكبرات صوت في ملعب "أنفيلد"، تضخم صوت جماهير "الريدز" ليبدو وكأنه يحظى بتشجيع قوي، ويثير الرهبة في نفوس الخصوم.

ونشرت صفحة EvertonBlues على تويتر، الفيديو إلى جانب عبارة: "استعموا إلى هذا... ليفربول يستعين بمكبرات صوت لجعل الأجواء جيدة على التلفزيون ولكنها ليست كذلك في الحقيقة".

وأثار الفيديو غضب جماهير ليفربول الذين ردوا على المقطع بأن الهتاف الوارد يستعمل في جولات الملاعب وليس خلال المباريات، في حين ادعى آخرون أنه ليس حقيقيا وقد تم تركيبه بسبب كراهية تميز "الريدز" في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وستواجه كتيبة المدرب يورغن كلوب نادي برشلونة الإسباني، الأربعاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.