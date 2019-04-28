ويظهر في المقطع المصور اللاعبون الدوليون في المنتخب الياباني هوتارو ياماغوتشي وهيروشي كييوتاكه ويوسوكي إيديغوتشي وهم يواجهون 100 طفل في ملعب كرة قدم دولي، وخلال خلال احتفال في رأس السنة اليابانية.

واعتمدت خطة الأطفال على وجود 10 في حراسة المرمى و30 في خط الدفاع و30 في خط الوسط و30 في خط الهجوم، غير أن حالة من الفوضى بينما الأطفال الصغار يحاولون عبثا استخلاص الكرة من نجومهم المفضلين.

ومن خلال الفيديو يمكن سماع أصوات للأطفال بتقوية خط الدفاع لمنع دخول أي هدف، غير أن اللاعب إيديغوتشي استطاع أخيرا أن يفتتح التسجيل بتسديدة مهارية سكنت الشباك رغم ازدحام المرمى بالصبية.

وحقق الفيديو منذ يوم الخميس 3 ملايين مشاهدة و24 ألف إعادة تغريد وأكثر من 60 ألف إعجاب.