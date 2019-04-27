واحتاج أتلتيكو مدريد إلى النيران الصديقة لتحقيق الفوز على رايو فايكانو، حيث سجل مدافع الأخير خواكين فرنانديز الهدف الوحيد بالخطأ في مرمى فريقه عندما حاول إبعاد تمريرة عرضية لساوول نيغيس في الدقيقة 66.

ولجأ الحكم إلى تقنية المساعدة بالفيديو "الفار"، للتأكد من لمس المدافع سانتياغو أرياس للكرة بيده داخل المنطقة فتراجع عن منح الضيوف ركلة جزاء في الدقيقة 87.

وتألق حارس مرمى أتلتيكو مدريد في مباراة اليوم وأنقذ فريقه من أهداف محققة في الدقائق 9 و29 و77 و90+1، كما أن القائم أنقذه من هدف في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وعزز أتلتيكو مدريد موقعه في المركز الثاني برصيد 74 نقطة بفارق 6 نقاط خلف برشلونة، الذي بات بحاجة إلى 3 نقاط لحسم اللقب كونه يتفوق في المواجهات المباشرة على فريق العاصمة، وبالتالي فوزه مساء سيمنحه اللقب الـ26 في تاريخه والثامن في المواسم الـ11 الأخيرة.

كما ابتعد أتلتيكو مدريد بفارق 9 نقاط مؤقتا عن مطارده المباشر جاره ريال مدريد الذي يحل ضيفا على رايو فايكانو، الأحد.