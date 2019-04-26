وتوج الرفاع بالثنائية وضم لقب الدوري إلى كأس الملك رغم تبقي مباراة أخيرة له مؤجلة أمام المحرق من المرحلة الحادية عشرة.

سجل للرفاع عبدالله مبارك (14) وكميل الأسود (45).

وبلغ الرفاع النقطة 37 من 17 مباراة متقدما بفارق 6 نقاط عن منافسه المباشر المحرق، فيما تجمد رصيد المالكية عند 13 نقطة بالمركز العاشر الأخير وهبط إلى مصادف دوري الدرجة الثانية.

وعلى استاد الشيخ علي بن محمد آل خليفة في عراد، تعادل المحرق مع الحالة بدون أهداف.

وتقدم المحرق للمركز الثاني في سلم الترتيب برصيد 31 نقطة وبفارق الأهداف عن المنامة الثالث، فيما بلغ الحالة 19 نقطة بالمركز الثامن، وتأهل للعب مباراة الملحق مع ثالث دوري الدرجة الثانية.

وعلى استاد مدينة خليفة الرياضية في مدينة عيسى حقق الحد فوزا كبيرا على النجمة 3-1.

سجل للحد سعد العامر (19) وعيسى غالب (31) وعلي خليل (64)، وسجل هدف النجمة الوحيد السنغالي مامادو درامي (56) ليرفع رصيده الشخصي إلى 14 هدفا ويقترب من التتويج هدافا للدوري.

الحد رفع رصيده إلى 28 نقطة وتقدم للمركز الرابع بفارق الأهداف عن النجمة الذي تراجع للمركز الخامس.

وتختتم الجمعة مباريات المرحلة بلقاء الرفاع الشرقي مع الشباب والبديع مع المنامة.

