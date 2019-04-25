وقال كلوب إن صلاح "بدى رائعا في عدد من الصور والتقط صورا مع مشاهير كثر.. صورته مع السيدة تراغيريان"، في إشارة إلى الممثلة الإنجليزية إيميليا كلارك التي تجسد شخصية ديانيريز تراغيريان الملقبة بـ"أم التنانين" في المسلسل الشهير "صراع العروش" أو "غيم أوف ثرونز".

وأضاف مدرب ليفربول مازحا: "إذا سألتني، سأتمنى الالتحاق به".

وعبر كلوب عن فخره بالنموذج الذي يقدمه صلاح، قائلا" أنا فخور جدا بذلك.. محمد صلاح شخص ذكي جدا ودوره مؤثر جدا ".

وردا على سؤال بشأن تأثير سفر محمد صلاح إلى نيويورك لاستلام التكريم بينما لديه مباراة يوم الجمعة أمام هدرسفليد، قال كلوب:"السفر لا يشكل مشكلة هذه الأيام .. المشكلة لو تعطلت سيارته وكان عليه السير على الأقدام."

وأضاف أن اللاعب تغيب عن حصة تدريبية واحدة لكنه التحق بالتدريب يوم الخميس، وأن الأمور على مايرام.

وبدأ الصراع على عرش الدوري الإنجليزي أكثر إثارة مع تخطي مانشستر سيتي لعقبة مانشستر يونايتد، ليعود إلى صدارة الدوري بفارق نقطة عن ليفربول.

وفي المراحل المتبقية التي ستحسم اللقب يواجه السيتي، بيرنلي على ملعب الأخير يوم الأحد المقبل، ثم يستضيف ليستر سيتي على ملعب الاتحاد يوم 4 مايو، قبل أن يحل ضيفا على برايتون في 12 مايو.

أما ليفربول فيستضيف هدرسفيلد يوم الجمعة، ثم يحل ضيفا على نيوكاسل في 4 مايو، ثم يستضيفوولفرهامتون في 12 مايو في ختام مباريات البريميرليغ.