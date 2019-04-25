ورجحت صحيفة "دياريو سبورت" أن يكون النجم البرازيلي تعويضا لرحيل إيدن هازارد عن صفوف "البلوز"، علما أن اللاعب البلجيكي مرشح بقوة للانضمام إلى ريال مدريد الإسباني.

ومنذ انتقاله من ليفربول الإنجليزي إلى "كامب نو" في يناير 2018 مقابل 120 مليون جنيه إسترليني، لم يقدم كوتينيو (26 عاما) الأداء المتوقع منه مع بطل الدوري الإسباني، وعانى من أجل حفظ موقع أساسي في تشكيلة المدير الفني إرنستو فالفيردي.

وأشارت تقارير سابقة إلى أن كوتينيو في طريقه إلى العودة للدوري الإنجليزي الممتاز، عبر بوابة مانشستر يونايتد أو تشلسي، بعد فشله في ترك بصمة واضحة مع برشلونة إلى جانب ليونيل ميسي ولويس سواريز.

وتعرض تشلسي لعقوبات من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بمنع إبرام أي تعاقدات خلال فترتين انتقاليتين، بعد خرقه نظام التعاقد مع اللاعبين، لكن قدم طعنا في القرار وينتظر النتيجة.