وافتتح البرازيلي ريتشارليسون التسجيل لفريق إيفرتون في الدقيقة 13 بتسديدة مباشرة مذهلة، بعد رمية تماس طويلة من دومينيك كالفرت-لوين.

وضاعف جيلفي سيغوردسون الفارق بتسديدة منخفضة من 25 مترا كان رد فعل الحارس ديفيد دي خيا بطيئا للتصدي لها.

وأضاف لوكا ديني الهدف الثالث في الدقيقة 56 بتسديدة قوية، بعدما أبعد دي خيا ركلة ركنية بقبضته لتصل إلى الظهير الفرنسي وسط معاناة مانشستر يونايتد للدخول في المباراة.

ووضع الأيسلندي سيغوردسون زميله البديل ثيو والكوت في وضع انفراد بعد تمريرة رائعة من بين ساقي فيكتور ليندولف ليحولها لاعب أرسنال السابق بثقة في المرمى.

وبقي يونايتد، الذي ودع دوري أبطال أوروبا أمام برشلونة، الثلاثاء، في المركز السادس بعيدا عن المراكز المؤهلة للبطولة القارية الأبرز.