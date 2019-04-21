تأتي هذه التصريحات بعد فوز يوفنتوس على فيورنتينا بهدفين لهدف والتتويج باللقب قبل 6 جولات على نهاية المسابقة.

وأصبح يوفنتوس أول فريق في البطولات الأوروبية الخمس الكبرى، التي تضم إنجلترا وإسبانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا، يحصد اللقب في ثمانية مواسم متتالية.

وتمثل البطولة عزاء عن الفشل في التقدم في دوري الأبطال والتي كان يأمل في حصد لقبها وضم رونالدو من أجلها في يوليو الماضي.

ويملك يوفنتوس 35 لقبا مقابل 18 لكل من ميلانو وإنترناسيونالي لكنه يزعم أن لديه 37 لقبا إذ يرفض الاعتراف بتجريده من لقبي 2004-2005 و2005-2006 بسبب فضيحة التلاعب في نتائج المباريات والتي أدت إلى هبوطه قبل العودة مباشرة.

يذكر أن التشيكي بافل نيدفيد كان لاعباً في صفوف يوفنتوس وحقق معه العديد من الألقاب المحلية.