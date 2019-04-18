وكانت أولى المحاولات الخطيرة من نصيب النجم الساحلي عبر ركلة حرة نفذها ماهر الحناشي نحو منطقة الجزاء، وبعد تمريرات متبادلة بين اللاعبين انتهت بكرة وصلت إلى كريم عريبي المتمركز أمام المرمى وحيدا دون رقابة، حيث سدد كرة في داخل الشباك، لكن الحكم المساعد رفع رايته معلنا عن حالة تسلل.



واستمر التعادل بين الفريقين حتى الدقيقة 30، حيث سجل عريبي هدف التقدم للساحلي بعد ركلة ركنية نفذها الحناشي نحو منطقة جزاء الهلال، ووصلت إلى عريبي الذي سدد الكرة برأسه نحو أعلى منتصف الشباك، مرت من بين أيدي حارس المرمى عبدالله المعيوف، وسكنت المرمى.

وشهد الشوط الثاني محاولة خطيرة من جانب الهلال عبر كرة عرضية من ياسر الشهراني إلى بافيتيمبي جوميس المتمركز داخل منطقة جزاء النجم الساحلي، ومرر كرة إلى سالم الدوسري الذي سددها بقوة نحو منتصف الشباك، لكن وليد كريدان حارس المرمى تمكن من الإمساك بالكرة.



وفي الدقيقة 64 أحرز بافيتيمبي جوميس هدف التعادل للهلال من ركلة جزاء بعد عودة الحكم لتقنية الـ"فار" للتحقق من الخطأ المرتكب من سالم الدوسري.



وخطف النجم الساحلي الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع عن طريق البديل محمد المثناني.