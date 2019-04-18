وفاز برشلونة الإسباني على مانشستر يونايتد الإنجليزي بنتيجة 3-0، ضمن مواجهات الإياب من دور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا، ليتأهل "الكتالوني" لمواجهة ليفربول.

وكان مدرب مانشستر يونايتد، أولي جونار سولسكاير، قد كتب تغييرات تكيتيكية يريد إحداثها في تشكيلة الفريق، وأوصلها إلى المهاجم ماركوس راشفورد.

وذكر موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الورقة تضمنت التغيير في التشكيلة، لتصبح 4-4-2.

وخلال المباراة، سقط مدافع برشلونة جيرارد بيكيه بالقرب من مرمى فريقه، فاقترب منه راشفورد للاطمئنان عليه، ثم ألقى الورقة الصغيرة التي حصل عليها من المدرب على الأرض.

وفور ابتعاده، اقترب تير شتيغن والتقط الورقة، وقرأ ما جاء فيها، لكنه لم يبد أي تأثر، قبل أن يعيد إلقاءها.

وبالرغم من التغييرات التي أحدثها سولسكاير، فإن النادي الإنجليزي لم يتمكن من الفوز وتحقيق حلمه بالحصول على اللقب الأوروبي، ولعل اطلاع حارس الفريق المنافس على التكتيك الجديد فور حدوثه، ساهم في تعطيل تحقيق ذلك الحلم.