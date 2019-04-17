وقال نيفيل إن بوغبا عاد إلى مستواه قبل إقالة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، خلال المباراة على ملعب كامب نو، التي أقصت مانشستر يونايتد بواقع 4-0 في نتيجة اللقاءين، وفق ما ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، الأربعاء.

وكان بوغبا في قمة عطائه منذ قدوم المدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير، لكن أداءه تراجع خلال الأيام الأخيرة، وسط حديث متزايد عن احتمال انتقاله إلى ريال مدريد.

وأضاف نيفل: "أعتقد أنه كان ضعيفا جدا. لم يستطع رفع قدميه عن الأرض. كان يلعب لنفسه ولا يتحرك. بدا غير مهتم في العديد من الأوقات".

إلا أن نيفل استدرك قائلا: "لكنه لاعب عظيم، ويمكنه أن يكون أعظم، لكنه يحتاج فقط أن يستعيد تركيزه".

وتحدث نيفيل عن الحارس الإسباني ديفيد دي خيا قائلا: "لا أدري كيف حدث ذلك الخطأ، أعرف أن الناس يقولون إن دي خيا قام ببعض الأخطاء في آخر 12 شهرا، لكن كثيرا منها لم يكن مع مانشستر يونايتد".

واسترسل قائلا: "أعتقد أن من الهام حينما تقوم بخطأ في بلدك أن تتدارك الأمر سريعا، إنه لاعب خبير الآن، يجب أن يشرح ذلك الخطأ، أعتقد أن هذا سيكون أكثر شيء جيدا بالنسبة له".

وأحرج ميسي، لاعب برشلونة، الحارس الإسباني، عندما أرسل تسديدة من خارج منطقة الجزاء مرت من أسفل جسد دي خيا لتسكن شباكه وسط دهشة مشاهدي اللقاء.