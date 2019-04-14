وأحرز أهداف الاتحاد الصربي ألكساندر بريوفيتش (23 و43) وفهد المولد (87)، فيما سجل هدفي النصر المغربي عبدالرزاق حمدالله (69 و74).

وبهذه النتيجة رفع الاتحاد رصيده إلى 28 في المركز الثاني عشر في الدوري السعودي، وتجمد النصر برصيد 61 في مركز الوصافة خلف الهلال بـ63 نقطة والفائز على الأهلي خارج ملعبه 1-صفر في هذه المرحلة.

وجاءت الأفضلية لأصحاب الأرض، الذين تحصلوا على فرص لم تترجم و كان أخطرها انفراد المغربي، عبدالرزاق حمد الله بمرمي فواز القرني (18).

ومع مرور الوقت، بدأ الاتحاد استلام زمام المبادرة، وحصل على الفرصة الأخطر له عبر تصويبة مهاجمه الصربي بريوفيتش (23)، وأهدر النيجيري أحمد موسي فرصة افتتاح التسجيل للنصر، حيث تصدى القرني لكرته (25)، ومرر التشيلي كارلوس فيلانويفا كرة للبرازيلي روماريو أمام مرمى النصر تباطأ في تسديدها ليتابعها بريوفيتش هدفا أول للاتحاد (32).

وعقب الهدف ظهر الارتباك على لاعبي النصر ومن إحدى الكرات الخاطئة، انطلق فهد المولد من منتصف الملعب، ومرر كرة محسنة لبريوفيتش، الذي سدد بقوة مسجلا الهدف الثاني لفريقه (43).

وضغط النصر في الشوط الثاني بكل قوة على مرمى الاتحاد بغية تقليص الفارق، وتصدت العارضة لرأسية حمد الله (65)، وأهدر البرازيلي رومارينيو فرصة تسجيل الهدف الثالث للاتحاد (67).

ثم استغل حمدالله عرضية سلطان الغنام المثالية مقلصا الفارق للنصر (69)، وعقب 5 دقائق عاد اللاعب نفسه محرزا الهدف الثاني له ولفريقه مستفيدا من ركلة الجزاء ارتكبها دفاع الاتحاد على عبدالله السالم.

واندفع النصر بحثا عن هدف التقدم لكنه دفع الثمن هدفا ثالثا دخل شباكه عندما مرر فيلانويفا الكرة للمنطلق من الخلف عبدالعزيز البيشي فهيأها الأخير على طبق من ذهب للمولد فأودعها شباك النصر (87) ليحقق فريقه فوزا ثمينا.