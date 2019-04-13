ويعد فوز سبال الأول له على يوفنتوس منذ 62 عاما، في حين تعد الهزيمة الثانية لنادي "السيدة العجوز" في بطولة الدوري هذا الموسم.

وكان فريق المدرب ماسيميليانو أليغري يمني النفس بأن يصبح أول فريق يحسم لقب البطولة قبل 6 مراحل من النهاية، وأن يطوي صفحة الدوري المحلي للانصراف إلى دوري أبطال أوروبا، حيث يستضيف أياكس أمستردام في إياب الدور ربع النهائي الثلاثاء.

وبدا تركيز يوفنتوس على المباراة القارية جليا من خلال إبقاء أليغري العديد من لاعبيه الأساسيين خارج التشكيلة، التي بدأت مباراة اليوم، يتقدمهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي كان خارج التشكيلة.

لكن سبال الذي دخل المباراة في المركز الخامس عشر (من 20) وبفارق 56 نقطة عن المتصدر يوفنتوس، حقق إحدى أكبر المفاجآت هذا الموسم، بتسجيله هدفين عبر كيفن بونيفاتزي (49) وسيرجيو فلوكاري (74)، بعدما كان فريق السيدة العجوز قد تقدم عبر مهاجمه الشاب مويز كين (30)، وفق ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وواصل سبال تحقيق سلسلة نتائجه غير المتوقعة في الفترة الماضية، وذلك بالفوز الرابع له مقابل خسارة واحدة في المباريات الخمس الأخيرة في الدوري، وأسقط في هذه السلسلة فريقي العاصمة روما ولاتسيو.

وتجمد رصيد يوفنتوس عند 84 نقطة في الصدارة، بفارق 20 نقطة عن نابولي الذي يحل ضيفا الأحد على كييفو صاحب المركز العشرين الأخير في الدوري.

أما سبال، فرفع رصيده إلى 35 نقطة وتقدم الى المركز الثالث عشر، ليبتعد بشكل إضافي عن خطر الهبوط إلى الدرجة الثانية.