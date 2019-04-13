وخسرت كتيبة المدرب دييغو سيميوني السبت الفائت أمام برشلونة بهدفين دون مقابل، وهو ما جعل الفارق بينه وبين المتصدر النادي الكتالوني يرتفع لـ11 نقطة.



ولم يبق أمام "الروخي بلانكوس" الكثير من الإنجازات التي تنظرهم هذا الموسم، وذلك عقب توديعهم لدوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا.



وفي ضوء هذه النتائج، أشارت تقارير إعلامية إلى أن غريزمان يفكر بشكل جدي بالرحيل عن نادي العاصمة المدريدي، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



ولم تكشف الصحيفة البريطانية عن الوجهة التي ستأخذ غريزمان، إلا أن وكيلة أعمال النجم الفرنسي، كانت قد كشفت حقيقة الشائعات بشأن انتقاله إلى صفوف فريق برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مشيرة إلى أن هناك ناد واحد يتواصل معه.

وقالت مود، وهي شقيقة غريزمان، لصحيفة "ليكيب" الفرنسية: "هناك ناد واحد نحن على اتصال به حاليا، هو أتلتيكو مدريد ولا أحد غيره".



وأضافت: "ادعاء الصحف بمعرفة ما يفكر فيه أخي بات أمرا مرهقا، فالأشخاص الوحيدون المشرفون على اهتمامات أنطوان هم أنفسهم منذ عامين، وهم أنا وأبي آلاين والمحامي الخاص بنا سيفان كاريان".



وتابعت: "أنطوان محبط للإقصاء من دوري الأبطال، لأن خوض نهائي البطولة في ملعبهم كان أحد أهدافه حين قرر البقاء في صفوف الفريق، لكن ليس هو وحده المحبط، بل كذلك الإدارة والمدرب واللاعبين والجماهير".