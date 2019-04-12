وقال المصدر إن المشجع احتفل بفوز فريقه ببطولة "كوبا ليبرتادوريس" على حساب غريمه التقليدي بوكا جونيورز بشكل غير مسبوق، مضيفا أنه تحمل الألم و"وشم (بار كود) على ساقه".

وحين يقوم شخص ما بتسليط كاميرا الهاتف المحمول على الوشم، يظهر أمامه بشكل تلقائي مقطع فيديو عبر موقع "يوتيوب"، للهدف الذي منح ريفر بليت لقب "كوبا ليبرتادوريس".

ومع انتشار الوشم على سيقان مشجعي ريفر بليت، أقدمت إدارة "يوتيوب" على حذف المقطع من موقعها، بعد أن اشتكى عدد كبير من مشجعي بوكا جونيورز من انتهاك حقوق البث والنشر.

وأوضحت "ديلي ميل" أن ما قامت به "يوتيوب" جعل وشم المشجع "بدون معنى ولا هدف".

وفي ديسمبر الماضي، أحرز ريفر بليت لقب "كوبا ليبرتادوريس" لكرة القدم بعد فوزه 3-1 على غريمه بوكا جونيورز، بعد وقت إضافي في مباراة الإياب في مدريد. وانتصر ريفر 5-3 في النتيجة الإجمالية.

وبفوزه بالسوبر كلاسيكو، عاد ريفر بليت إلى منصة التتويج في البطولة بعد غياب عامين، وأضاف لقبا رابعا بعد أن سبق له الفوز بالكأس أعوام 86 و96 و2015.