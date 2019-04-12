وحافظ الفريق الإنجليزي على نظافة شباكه في حدث نادر هذا الموسم قبل خوض لقاء الإياب في إيطاليا الأسبوع المقبل.

وتقدم أرسنال بعد 14 دقيقة عبر رامسي الذي أنهى هجمة منظمة بتسديدة متقنة في شباك الحارس أليكس ميريت.

وضاعف أصحاب الضيافة التقدم بعد عشر دقائق بعد أن قطع لوكاستوريرا الكرة بوسط الملعب وتوغل بمهارة فردية ثم سدد كرة غيرت مسارها بعد أن اصطدمت بالمدافع كوليبالي.

وأبلغ أوناي إيمري مدرب أرسنال الصحفيين مشددا على أن فرص الفريقين ما زالت متساوية "يمكن أن نسعد بهذه النتيجة لكن (نابولي) سيكون أكثر قوة على أرضه. التحدي هل يمكننا أن نكون أقوياء خارج أرضنا أم لا".

وضغط أرسنال وهيمن على الشوط الأول لكنه فشل في زيادة تقدمه رغم تسديدات ألكسندر لاكازيت وبيير-إيمريك أوباميانغ بينما أنقذ ميريت حارس نابولي العديد من الفرص.

وهاجم فريق المدرب كارلو أنشيلوتي في بداية الشوط الثاني وألغى الحكم هدف لورينتسو إنسيني ثم أبعد بيتر تشك ضربة رأس من كوليبالي فوق العارضة.