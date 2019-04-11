وأفادت تقارير مؤخرا أن حامل لقب الدوري الإسباني يتقدم أندية أوروبية عدة مهتمة بالتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 21 عاما، الذي سجل 24 هدفا للفريق الألماني في جميع المسابقات هذا الموسم.

ونقلت صحيفة "بيلد" الألمانية عن والد يوفيتش، قوله إن "لوكا تلقى العديد من الطلبات (للانتقال)، وأحدها من برشلونة، لكنه ليس مهتما".

وأضاف: "لا يعرف إذا ما كان قادرا على لعب كرة القدم هناك (في برشلونة)، يريد أن يبلغ دوري أبطال أوروبا مع أينتراخت ويبقى معه"، مشيرا إلى أن بوروسيا دورتموند وشالكه الألمانيين وأرسنال الإنجليزي، من بين الأندية التي أبدت اهتمامها بالتعاقد معه.

ويحتل فرانكفورت المركز الرابع في البوندسليغا، آخر المراكز المؤهلة لدوري الأبطال في الموسم المقبل، برصيد 52 نقطة وبفارق 4 نقاط عن بوروسيا مونشنغلادباخ الخامس، قبل 6 مراحل من نهاية الموسم.

كما يمكن لفرانكفورت ضمان المشاركة في دوري الأبطال بصرف النظر عن ترتيبه في الدوري المحلي، في حال تتويجه بلقب "يوروبا ليغ".

وسبق للمهاجم أن أكد في تصريحات سابقة هذا الموسم، رغبته في البقاء في الدوري الألماني، عندما قال: "في الموسم المقبل إذا بلغنا دوري أبطال أوروبا، سيكون من الصعب عليهم (فرانكفورت) التخلص مني".

ويرتدى يوفيتش قميص أينتراخت فرانكفورت منذ صيف 2017، ومن المقرر أن تنتهي فترة إعارته بنهاية الموسم الجاري، لكن النادي أكد في مارس الماضي أن عقد الإعارة يجيز له التعاقد مع اللاعب بشكل نهائي في صيف 2019 "بأقل من 7 ملايين يورو".