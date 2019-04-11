واعتاد المدرب الألماني على وضع هندرسون في مركز لاعب الوسط المدافع منذ توليه مسؤولية تدريب الفريق وطالب اللاعب البالغ عمره 28 عاما بكبح جماح نزعته الهجومية والالتزام أمام المدافعين الأربعة.

وقال هندرسون للصحفيين "يمكنني اللعب في المركزين والمدرب يرى إمكانية قيامي بذلك. هذا ما يريده ويحتاجه بالضبط.

وتابع: "أشعر بأريحية أكثر في مركز لاعب الوسط المتقدم مع المنتخب من خلال صنع الفرص والقيام بما يمتعني في الملعب، وأشعر أيضا أنه يمكنني تقديم الكثير في مركز لاعب الوسط المتقدم. لقد تحدثت مع المدرب ومن الواضح أنه شاهد مباريات إنجلترا ويبدو أنه فكر في الأمر"، وفقا لوكالة "رويترز".

ووضع يوروغن كلوب قائد الفريق في الجانب الأيمن من ثلاثي الوسط في اخر مباراتين لفريق ليفربول وتألق هندرسون خلال المباراتين.

وسجل هندرسون الهدف الثالث لفريقه بعد مشاركته كبديل في الفوز 3-1 على ساوثهامبتون في الدوري يوم الجمعة الماضي وساهم في صنع الهدف الثاني في فوز ليفربول 2-صفر على ضيفه بورتو في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي.

وساهم انضمام فابينيو في بداية الموسم في اتخاذ قرار دفع هندرسون للأمام قليلا بسهولة.

وأضاف هندرسون "في آخر عامين لم نملك لاعبا مثل فابينيو يؤدي هذا الدور لذلك كان ينبغي علي التأقلم. لكن بقدومه أعتقد أنه منحني الفرصة للتقدم قليلا".

ويستضيف ليفربول، الذي يتصدر الدوري الممتاز بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الذي خاض مباراة أقل، تشيلسي صاحب المركز الثالث يوم الأحد المقبل في المسابقة.