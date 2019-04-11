وفازت بنما 2-1 على كوستاريكا في آخر مباراة في تصفيات كأس العالم وتسببت هذه النتيجة بالإضافة إلى خسارة أميركا في ترينيداد في تأهل بنما لأول إلى البطولة التي أقيمت في روسيا وغياب أميركا للمرة الأولى منذ 1986.

وقال اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) إن جويانا، وهو واحد من منتخبين يشاركان في البطولة لأول مرة، ستكمل عقد المجموعة الرابعة.

وتلعب كوستاريكا في المجموعة الثانية بجانب كل من هايتي ونيكاراغوا وبرمودا المشاركة لأول مرة فيما تلعب هندوراس وجاميكا والسلفادور وكوراساو في المجموعة الثالثة.

وأوقعت القرعة منتخبات المكسيك، الفائز باللقب سبع مرات، وكندا وكوبا وجزر المارتينيك في المجموعة الأولى.

وتنطلق البطولة يوم 15 يونيو في باسادينا بمواجهة كندا ضد جزر المارتينيك والمكسيك ضد كوبا. ويقام النهائي في شيكاجو في السابع من يوليو.

وزادت المنتخبات المشاركة في نسخة العام الحالي من 12 إلى 16 ولأول مرة منذ انطلاقها في 1991 تستضيف ثلاث دول البطولة إذ تقام مباريات في جاميكا وكوستاريكا بجانب أميركا.