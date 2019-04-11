وسجل حمدي فتحي (25) والمغربي وليد أزارو (82) هدفي الأهلي، الذي رفع رصيده إلى 58 نقطة متقدما بفارق نقطة واحدة على غريمه الزمالك، الذي يختتم المرحلة، الخميس، في ضيافة المصري البورسعيدي، والغاني جون أنطوي (90+4) هدف المقاصة.

وقد يساهم الفوز في رفع معنويات لاعبي الأهلي بعد الخسارة التاريخية أمام ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي صفر-5 في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا قبل مباراة الإياب السبت المقبل على ملعب برج العرب.

وسيطر الأهلي على أغلب فترات الشوط الأول، وافتتح التسجيل بعدما استغل حمدي فتحي عرضية من محمود وحيد وحولها برأسه على يمين احمد عادل عبد المنعم حارس المقاصة (25).

وقبل دقائق من نهاية الشوط الثاني والمباراة، عزز أزارو تقدم أصحاب الأرض عندما تابع برأسه في الشباك كرة مرتدة من حارس المقاصة (82).

وفى الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، سجل أنطوي برأسه أيضا هدف المقاصة بعدما وضع الكرة على يمين الحارس محمد الشناوي.

وفي مباراة مؤجلة من المرحلة 17، اقتنص الجونة تعادلا قاتلا من مضيفه الإسماعيلي بهدفين لأحمد حسن مكي (15 و90+4) مقابل هدفين للناميبي بينسون شيلونغو (22) ومحمود متولي (58 من ركلة جزاء).

وأهدر مكي ركلة جزاء للجونة في الدقيقة 23 احتسبت إثر خطأ ارتكبه مدافع الإسماعيلي الغاني ريتشارد بافور وطرد ليتابع فريقه المباراة بـ10 لاعبين.

ورفع الإسماعيلي رصيده إلى 36 نقطة في المركز السابع، بينما وصل الجونة إلى النقطة 32 في المركز التاسع.