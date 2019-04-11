وشهد استاد يوهان كرويف وسط العاصمة الهولندية أمستردام "مواجهة" قوية بين الفريقين، ولم يستطع أحد منهم انتزاع الفوز من الآخر.

وبدأ يوفنتوس بالتسجيل عن طريق هدافه البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي عاد ليتألق بعد غياب 3 أسابيع عن المشاركة مع الفريق بسبب الإصابة.



وسجل رونالدو الهدف الأول برأسه في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، لكن رد أياكس جاء سريعا عن طريق جناحه البرازيلي دافيد نيريس في الدقيقة 46 من الشوط الثاني.

وسيتأجل "الحسم" في المواجهة للقاء الإياب بعد 6 أيام على استاد أليانز في تورينو، حيث سيكفي التعادل السلبي "اليوفي" للتأهل، بينما سيحتاج أياكس لتسجيل هدف واحد على الأقل.