ووجه رونالدو رسالة بالفيديو، للاعب أياكس أمستردام السابق المغربي عبد الحق نوري، وهنأه بعيد ميلاده، كما تمنى له الشفاء العاجل.

وتعرض نوري، نجم أياكس الشاب، لإصابة في الدماغ منذ أكثر من عام أفقدته الوعي وأدخلته في غيبوبة لم يفق منها حتى الآن.

وقال رونالدو في الفيديو: "مرحبا نوري، أنا كريستيانو، فقط أردت أن أتمنى لك عيد ميلاد سعيد، وأتمنى أن تتحسن بسرعة، وأتمنى لك كل التوفيق، فلنظل على تواصل".

وبلغ نوري قبل أيام عامه الـ22، ويعتبر موضوع غيبوبة النجم الواعد ذات أهمية كبيرة بين لاعبي هولندا، ومشجعي أياكس أمستردام، حتى أن بعض زملائه السابقين، مثل جاستن كلويفرت، قرروا ارتداء رقمه 34 عندما انتقلوا لأندية جديدة.

ولاقت اللفتة الإنسانية للهداف البرتغالي ثناء كبيرا من جمهور كرة القدم على وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة من جمهور أياكس أمستردام، الذين يكنون لنوري مكانة خاصة.

وجاءت اللفتة الإنسانية قبيل مواجهة رونالدو لأياكس أمستردام في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء.