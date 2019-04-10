ويتوقع صدور قرار بشأنه قبل صيف العام الحالي، بحسب مصدر مقرب من الملف، الأربعاء.

وفرض الفيفا في 22 فبراير الماضي، عقوبة بحق تشلسي منعه بموجبها من ضم لاعبين جدد على مدى فترتي انتقالات (أي الانتقالات الصيفية لعام 2019، والشتوية في يناير 2020)، على خلفية مخالفته قواعد انتقال اللاعبين القصِّر.

وأفاد النادي اللندني في الخامس من مارس عن تقدمه بطلب استئناف العقوبة التي تشمل أيضا غرامة مالية قيمتها 600 ألف فرنك سويسري (نحو 530 ألف يورو)، وهو ما ستنظر به، الخميس، لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الدولي، ومقره في مدينة زوريخ السويسرية.

وأفاد مصدر مطلع على الملف وكالة "فرانس برس" بأن القرار بشأن الاستئناف غير متوقع قبل أسابيع، ولكن قبل ميركاتو الانتقالات الصيفية.

وأوضح أن الهدف هو إصداره "قبل فترة الانتقالات الصيفية" المقبلة، بشكل يمنح تشلسي فرصة رفع القضية إلى محكمة التحكيم الرياضي، في حال تم رد الاستئناف من قبل الاتحاد.

ويترقب تشلسي قرار الاستئناف لاسيما في ظل التقارير المتواصلة عن احتمال انتقال نجمه البلجيكي إدين هازارد إلى ريال مدريد الإسباني في صيف العام الحالي، مما سيضطره إلى تعويضه.