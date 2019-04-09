وسحق ليفربول منافسه بورتو 5-صفر في مجموع مباراتي دور الستة عشر الموسم الماضي وسجل فريق المدرب يورغن كلوب كل أهدافه في مباراة الذهاب في البرتغال.

وأبلغ كونسيساو مؤتمرا صحفيا "لا نفكر في الثأر. لكل مباراة قصتها المختلفة. لن تؤثر أي نتائج سابقة على مشوار فريقي".

وتابع "لا يجب أن نفكر فيما حدث العام الماضي. يتعين أن نستمتع بهذا التحدي.. ليفربول فريق قوي جدا وكلنا يعلم جوانب قوته".

ويتطلع بورتو لبلوغ الدور قبل النهائي لأول مرة منذ 2003-2004 عندما فاز باللقب تحت قيادة المدرب السابق جوزيه مورينيو لكن كونسيساو أقر بأن فريقه سيواجه مهمة صعبة أمام النادي الانجليزي المتألق.

وأضاف كونسيساو "ليفربول في أفضل حالاته. كل أسبوع يقدم عروضا رائعة.

"بالنظر لقوة المنافس والغيابات التي نعاني منها ولانها مباراة الذهاب في دور الثمانية يتعين أن نتعامل مع المواجهة بذكاء".

وسافر الثنائي صاحب الخبرة هيكتور هيريرا وبيبي مع الفريق إلى انفيلد رغم إيقافهما عن المباراة بينما يبتعد إيدير ميليتاو وأوتافيو ودانيلو بإنذار واحد فقط عن الغياب عن مباراة العودة.

وتحوم شكوك بشأن مشاركة المدافع اليكس تيليس بسبب إصابة في الفخذ.