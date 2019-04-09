وسجل النيجيري كريستيان أوساغونا (16) وأمير مطهري (35) وحميد بوحمدان (86) للفريق الإيراني، والبرازيلي كايو كانيدو (16) للوصل.

ورفع ذوب آهن رصيده الى سبع نقاط في صدارة المجموعة، بفارق ثلاث نقاط عن الزوراء العراقي الذي يلعب اليوم أيضا مع النصر السعودي (من دون نقاط)، وبقي الوصل ثالثا مع ثلاث نقاط.

وعانى الوصل الذي تعرض لخسارته الثانية على التوالي بعد سقوطه أمام الزوراء صفر-5، من غياب أبرز لاعبيه البرازيلي فابيو دي ليما بسبب الإيقاف، وبقاء مواطنه رونالدو مينديز على مقاعد الاحتياط بسبب عودته مؤخرا من الإصابة.

وتعليقا على النتيجة، قال لاعب وسط الوصل خميس إسماعيل: "النتيجة كانت مخيبة للآمال. كنا نطمح لتعويض الخسارة السابقة لكن ذوب آهن باغتنا بتسجيل ثلاثة أهداف من الفرص القليلة التي سنحت له".

وأقر اسماعيل بتأثير "الغيابات إضافة إلى النتائج السلبية الأخيرة في الدوري المحلي"، مؤكدا ان "الفريق سيحاول البقاء في المنافسة والتركيز على المباراة المقبلة" عندما يحل ضيفا على الفريق الإيراني في أصفهان.