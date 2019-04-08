وانضم بواتينغ إلى برشلونة في سوق الانتقالات الشتوية الماضية، على سبيل الإعارة قادما من ساسولو الإيطالي، لكن لم يحظ حتى الآن بثقة مدرب برشلونة، إرنستو فالفيردي.

وعقب فوز برشلونة على أتليتكو مدريد، السبت 2-صفر، في الجولة الـ 31 من الليغا، انطلق بواتينغ على مواقع التواصل الاجتماعي يتحدث بسخرية عن مهاراته في التقاط الصور الفوتوغرافية.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن بواتينغ نشر صورة لزملائه في برشلونة وهم يحتفلون بهدف خلال مباراتهم مع أتليتكو مدريد بملعب كامب نو.

ودفعت الصورة التي نشرها الدولي الغاني أحد مشجعي برشلونة إلى السخرية من الاعب قائلا "إن برشلونة تعاقد مع بواتينغ لالتقاط الصور فقط".

ولم يتأخر رد بواتينغ كثيرا، وقال بنبرة تهكمية على تعليق المشجع الكتالوني "لكن صور جيدة جدا".

ومنذ انضمامه إلى برشلونة، لم يشارك بواتينغ سوى في 123 دقيقة رفقة برشلونة، وكانت في مباراة أمام بلد الوليد، وأخرى في كأس الملك أمام إشبيلية.