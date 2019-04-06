وذكرت صحيفة "ذا صن" أن عدسات الكاميرا التقطت أليسون بيكر وهو يلتقط عبوتي مياه غازية ألقاها عليه بعض مشجعي فريق ساوثهامبتون بعد أن سجل جوردان هندرسون مهاجم ليفربول هدف فريقه الثالث.

ورغم أن العبوات لم تصب بيكر، غير أنه من المتوقع أن يفتح الاتحاد الإنجليزي تحقيقا في الحادثة، وهو ما قد يؤدي إلى فرض عقوبات على المشجعين الذين قاموا بتلك الفعلة بعد تحديد هويتهم.

تجدر الإشارة إلى جرى تم تغريم أحد مشجعي أرسنال وحُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات بعد أن رمى زجاجة مياه أصابت لاعب توتنهام ديلي آلي دون أن تؤدي إلى إصابته بشكل خطير.

وعلق وقتها مدرب توتنهام موريسيو بوتشيتينو على الواقعة بأنها حادثة فردية مضيفا أنه لحسن الحظ لم تؤدي إلى حدوث "كارثة".

وأضاف: " كنا نلعب مبارة ديربي على ملعب الآرسنال، وفي مواجهات الديربي يكون دائما هناك تشنج وتعصب وهذا أمر عادي شرط أن لا يؤدي إلى حوادث مؤسفة تشكل خطرا على حياة اللاعبين أو الجماهير".

وختم كلامه: "هو خطأ فردي وغبي قام به أحد مشجعي آرسنال الذين احترمهم جدا، ولذلك لا يمكن التعميم عليهم بالسوء بسبب غلطة شخص واحد".