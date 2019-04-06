وبعد 6 مباريات في الدوري الإنجليزي، عجز فيها صلاح عن التسجيل، تمكّن "الملك المصري" من هز الشباك في الدقيقة 80 في مواجهة ساوثهامبتون التي انتهت لمصلحة "الريدز" بنتيجة 3-1 وقادت فريق المدرب يورغن كلوب إلى الصدارة برصيد 82 متفوقا على مانشستر سيتي بشكل مؤقت.

ونجح صلاح في تسجيل هدفه رقم 50 مع "الريدز" في البريميرليغ في مباراته رقم 69 مع "الريدز" في الدوري الإنجليزي، محطما الرقم السابق المسجل باسم الإسباني فيرناندو توريس، والذي كان قد وصل إلى نفس العدد من الأهداف في 72 مباراة.

ولم يتمكن أي من أساطير ليفربول إيان راش وكيني دالغليش من الوصول إلى الهدف رقم 50 في الدوري الإنجليزي بتلك السرعة.

وسجل صلاح 32 هدفا في الدوري مع ليفربول الموسم الماضي، ويملك في رصيده حاليا 18 هدفا.

وجاء هدف محمد صلاح قبل نهاية المباراة بعشر دقائق، بعد انطلاقة رائعة من النجم المصري من وسط الملعب، استغل بها تقدم معظم لاعبي ساوثهامبتون، وسدد يسارية قوية من على حدود منطقة جزاء أصحاب الأرض على يسار الحارس أنغوس غون.

واحتفل صلاح بشكل استثنائي بالهدف، وخلع قميصه متوجها إلى جمهور "الريدز" خارج معقله، ووضع حدا لأطول فترة غياب عن التهديف مع ليفربول بدأت منذ شهر فبراير الماضي.

وفي حديث له مع شبكة سكاي سبورتس بعد المباراة، قال صلاح: "إنه الهدف رقم 50 لي مع ليفربول في الدوري الإنجليزي، وهو هدف استثنائي بالنسبة لي."

وأضاف "أنا سعيد وفخور بالهدف الذي أحرزته اليوم، خاصة وأنه يأتي بعد 8 مباريات لم أذق فيها طعم الشباك(في كل المنافسات)، وسعيد بمساعدتي للفريق أيضًا، وهذا هو الأهم."

وفي الهجمة التي جاء منها الهدف، كان فيرمينو يركض على الجانب الأيسر جنبًا إلى جنب مع صلاح باتجاه مرمى ساوثهامبتون، ولكن عندما سئل محمد صلاح عن ما إذا كان قد فكر في تمرير الكرة لزميله البرازيلي، أجاب: "إطلاقًا! أعتقد أن أي مهاجم يسعى دائمًا لهز الشباك، وأنا كذلك أيضًا. لقد اتخذت قراري بالتسديد وتمكنت من تسجيل الهدف، وأنا سعيد بذلك".

من جهته، عبر كلوب عن سعادته بهدف صلاح وأشاد به قائلا: "الأهداف التي سجلناها من الطراز العالمي. هدف سوبر من صلاح، انطلاقة سوبر، وإنهاء بشكل رائع."

وأكد المدرب الألماني أنه لم يشك يوما في عودة صلاح إلى التهديف، وقال :" سمعت إنه الهدف رقم 50، إنه رقم لا يصدق."